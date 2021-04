Agent die bezweek na bestorming Capitool stierf natuurlijke dood

De agent die een dag na de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw Capitool stierf, is aan een natuurlijke oorzaak overleden. Twee beroertes werden hem fataal, aldus de forensisch patholoog van Washington. Tot nu toe was aangenomen dat agent Brian Sicknick bezweek aan verwondingen die hij tijdens de stormloop opliep.

Voor justitie wordt het nu waarschijnlijk moeilijk relschoppers aan te klagen voor moord, melden Amerikaanse media. Twee mannen waren al aangeklaagd voor het spuiten van een chemische substantie in Sicknicks gezicht. Dat gebeurde rond 14.20 uur op 6 januari. Rond 22 uur die avond zakte de agent in elkaar in het Capitool. De volgende avond overleed hij in het ziekenhuis.

Uit de autopsie blijkt nu dat geen link aangetoond kon worden tussen de aanval op Sicknick en zijn overlijden door een beroerte. Zijn dood wordt daarom als natuurlijk beschouwd.

‘Bezweek tijdens verdedigen Capitool’

De Amerikaanse president Joe Biden had Sicknick nog de laatste eer betuigd toen de agent begin februari was opgebaard in het Capitool, een zeldzame eer die doorgaans is voorbehouden aan politieke grootheden. De agent van de Capitoolpolitie werd begraven op het nationaal militair ereveld in Arlington.

Foto: REUTERS

De Capitoolpolitie, die aanvankelijk had bekendgemaakt dat Sicknick overleed aan de verwondingen die hij opliep tijdens de bestorming, zegt het oordeel over zijn doodsoorzaak te aanvaarden. ‘Maar dat verandert niets aan het feit dat agent Brian Sicknick bezweek tijdens het uitoefenen van zijn functie, moedig het Capitool en Congres verdedigend. We blijven rouwen om het verlies van onze geliefde collega. De aanval op onze agenten, onder wie Brian, was een aanval op onze democratie.’ De ordediensten zullen blijven verzekeren dat degenen die agenten aanvielen verantwoordelijk worden gehouden, klinkt het.