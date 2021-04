In Thailand is de bouw van ’s werelds grootste zonnepanelenveld op het water bijna voltooid. Op een stuwdam worden over een oppervlakte van 120 hectare 144.417 drijvende panelen geïnstalleerd. Thailand hoopt dit proefproject in de komende zestien jaar nog eens op acht andere stuwmeren te herhalen.

In ons land leven eigenaars van zonnepanelen al maanden in onzekerheid nu het tijdperk van de terugdraaiende teller op zijn eind loopt. Hoe groot is de impact van de digitale teller op uw portemonnee? In onderstaande video vergelijken we vier scenario’s.