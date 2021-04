Mehdi Bayat grijpt naast zitje als bestuurslid van Uefa

De Belgische bondsvoorzitter Mehdi Bayat zal niet zetelen in het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond Uefa. Bayat was een van de negen kandidaten voor acht beschikbare zitjes.

Bayat is dus de enige kandidaat die niet verkozen raakte op het 45ste buitengewoon congres van de Uefa. Naast Bayat waren de Rus Alexander Dyukov, de Nederlander Just Spee, de Italiaan Gabriele Gravina, de Pool Zbigniew Boniek, de Engelsman David Gill, de Duitser Rainer Koch, de Zweed Karl-Erik Nilsson en de Turk Servet Yardimci verkiesbaar. Bij de laatste vijf ging het om een herverkiezing, voor een ambtstermijn van vier jaar.

Het Uitvoerend Comité is een van de belangrijke organen binnen de Uefa. Naast Uefa-voorzitter Aleksander Ceferin zetelen er nog negentien leden: zestien afgevaardigden van de 55 Uefa-lidstaten, twee afgevaardigden van de European Club Association (ECA) en een van European Leagues.

In totaal zetelden er ooit drie Belgen in het Uitvoerend Comité. Dat waren José Crahay (1954-1955), Roger Petit (1972-1980) en Louis Wouters (1980-1984).

Voormalig bondsvoorzitter François De Keersmaecker was in 2011 eveneens kandidaat voor een zitje in het Uitvoerend Comité, maar ook hij werd uiteindelijk niet verkozen. De Keersmaecker zetelde wel in de juridische commissies van zowel de Wereldvoetbalfederatie Fifa als de Uefa.

Statement

Het Uitvoerend Comité telt met de Duitser Karl-Heinz Rummenigge en de Qatarees Nasser Al-Khelaïfi, voorzitters bij respectievelijk Bayern München en Paris Saint-Germain, twee nieuwe zwaargewichten in het Uitvoerend Comité. Zij zijn de afgevaardigden van de ECA binnen het controlerende orgaan van de Uefa, dat in realiteit heel wat beslissingsbevoegdheid heeft. Het is een duidelijk statement na de bekendmaking van de plannen voor de oprichting van een Super League, waarbij Bayern en PSG de belangrijkste afwezigen zijn. Voordien was Juventus-voorzitter Andrea Agnelli een van de ECA-afgevaardigden in het Uitvoerend Comité, maar de Italiaan stapte op gezien zijn aandeel in het Super League-verhaal. Uefa-voorzitter Aleksander Ceferin bestempelde hem maandag nog als ‘een leugenaar’.

De Spaanse Liga-voorzitter Javier Tebas wordt de afgevaardigde voor European Leagues. La Liga en de Spaanse bond RFEF keurden eerder al de plannen voor de Super League af. Met FC Barcelona, Real en Atlético behoren drie Spaanse clubs tot de stichtende leden.

EK ‘zo normaal als mogelijk’ organiseren

Uefa-voorzitter Aleksander Ceferin hoopt dat het naar komende zomer uitgestelde EK voetbal ‘zo normaal als mogelijk’ zal kunnen doorgaan.

Gezien de voor komende zomer voorspelde vaccinatiegraad in Europa hoopt de Uefa dat alle 51 wedstrijden toeschouwers kunnen ontvangen in de twaalf speelsteden. Veiligheid blijft daarbij evenwel prioritair. ‘Risico’s zullen we zeker niet nemen. Alle beslissingen worden genomen in overleg met de plaatselijke autoriteiten’, vertelde Ceferin dinsdag tijdens het Uefa-congres in het Zwitserse Montreux.

Maandag besliste de Uuefa op het Uitvoerend Comité de speelsteden nog tot vrijdag de tijd te geven om na te gaan of ze al dan niet toeschouwers kunnen verwelkomen. Het gaat hierbij om het Duitse München, het Spaanse Bilbao en de Ierse hoofdstad Dublin. De overige negen gaststeden konden wel garanties voorleggen dat er fans in de stadions zullen worden toegelaten, een voorwaarde die de Uefa had gesteld om het EK te kunnen ontvangen, ondanks de huidige coronapandemie.