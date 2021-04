President van Tsjaad overleden door oorlogsverwondingen, één dag na herverkiezing

Idriss Déby Itno, die al dertig jaar president is van Tsjaad, is dinsdag overleden aan verwondingen die hij heeft opgelopen aan het front. Dat zegt het leger dinsdag. Een militaire raad heeft het presidentschap overgenomen.

De president raakte gewond toen hij het bevel voerde over het leger, bij gevechten tegen rebellen in het noorden van het land, zo zegt de woordvoerder van het leger op de staatstelevisie.

De 68-jarige Déby was een carrièremilitair die in 1990 middels een staatsgreep aan de macht kwam. Hij was net, volgens voorlopige resultaten van maandagavond, met 79,32 procent van de stemmen herkozen voor een nieuwe termijn van zes jaar.

Ministers en hoge officieren zeiden maandag dat het staatshoofd zaterdag en zondag naar het front was vertrokken waar zijn leger vecht met een colonne rebellen die op 11 april, de dag van de verkiezingen, vanuit achtergelegen basissen in Libië een offensief hadden geopend.

Het leger zegt dat de opstandelingen verslagen zijn. Maar die lieten in een communiqué weten dat Déby gewond was geraakt, de officiële bevestiging kwam er pas dinsdag.

Militaire raad neemt over

Eén van de zonen van Déby, de 37-jarige viersterrengeneraal Mahamat Idriss Déby Itno, leidt een militaire raad die het presidentschap heeft overgenomen, zo heeft het leger op de staatsradio bekendgemaakt.

Mahamat Idriss Déby Itno is ook bevelhebber van de presidentiële wacht. De militaire raad is meteen bijeengekomen en heeft volgens legerwoordvoerder Azem Bermanddoa Agouna het transitiecharter bekrachtigd.