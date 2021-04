Politie vindt nog twee lichamen na brand Anderlecht

De politie heeft met behulp van een drone nog twee lichamen gevonden in het gebouw in Anderlecht, dat zondagnacht verwoest werd door een brand. Het gaat vermoedelijk om een vader en zijn 14-jarige dochter die nog vermist waren. Dat laat het Brusselse parket weten.

Naast het overlijden dat maandag eerder al werd gemeld, zijn nog twee lichamen gevonden. Die moeten geïdentificeerd worden, maar volgens het parket gaat het vermoedelijk om een vader en dochter die nog vermist waren.

Het lichaam dat maandag al gevonden werd kon geïdentificeerd worden. Het gaat om een 25-jarige man. De vier personen die in kritieke toestand werden overgebracht naar het ziekenhuis zijn nog steeds in levensgevaar.

Van de dertig mensen die naar het ziekenhuis werden gebracht, belandden vier mensen in het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Het eerste slachtoffer is een jonge peuter. De moeder van het kindje raakte ook gewond bij de brand, en werd in de loop van maandagnamiddag vanuit het Sint-Pietersziekenhuis overgebracht naar de gespecialiseerde brandwondenafdeling van het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek.

Ook een derde slachtoffer dat bij de brand gewond raakte verblijft momenteel nog in het Militair Hospitaal. Het vierde slachtoffer, een brandweerman die verwondingen opliep tijdens de interventie, mocht het ziekenhuis na zijn behandeling meteen verlaten.

De oorzaak van de brand is niet gekend. Het onderzoek is aan de gang, maar wordt bemoeilijkt omdat het gebouw niet stabiel is.

Heropflakkering

Iets na zes uur dinsdagochtend merkte een buurtbewoonster op dat er rook kwam uit het afgebrande pand. ‘We hebben meteen een volledige uitruk gedaan’, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. ‘Het smeulende hoopje werd al snel weer geblust.’

De brandweer liet trouwens tijdens de nacht van maandag op dinsdag tot 2 uur een pompwagen en ladderwagen ter plaatse komen. ‘Daarbij gingen onze brandweermannen regelmatig met een warmtecamera controleren of er ergens een heropflakkering zou zijn. Na 2 uur zijn we er uiteindelijk vertrokken, maar voorlopig hebben we na de heropflakkering van dinsdagochtend opnieuw een permanentie ingesteld ter plaatse.’

Het stuk Heyvaertstraat blijft deze week afgesloten zolang de brandweerwagens aanwezig zijn en de veiligheid van de omliggende panden en publieke ruimte niet gegarandeerd kan worden.

Opvang in hotels

De bewoners van zowel het getroffen gebouw als van de twee aanpalende huizen worden momenteel opgevangen in verschillende hotels. Burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps bevestigt dat het om veertien families gaat. Verschillende slachtoffers liggen nog steeds in het ziekenhuis. Op korte termijn wordt in samenspraak met de sociale huisvestingsdiensten van de gemeente opvang geregeld voor de mensen wiens appartement verwoest is.

De brandweer noch de gemeentelijke diensten kennen de geschiedenis van het gebouw. ‘Er zijn wel controles geweest van de winkel op het gelijkvloers, maar op de appartementen zelf hebben we geen zicht’, zegt burgemeester Cumps. De brandweer heeft wel verslagen van de uitgevoerde interventies, maar die databank doorzoeken is geen kwestie van een druk op een knop. Derieuw: ‘Het gaat over lopende meters verslag, die neem je niet zomaar even door.’

Wat wel steeds duidelijker wordt, is dat officieel waarschijnlijk niet vast te stellen is dat het om huisjesmelkerij zou gaan. Het aantal verhuurde units komt overeen met het aantal geregistreerde huurders en daarbij wordt de maximumcapaciteit niet overschreden. Er zou ook geen sprake zijn van een niet-gereglementeerde onderverdeling in appartementen. ‘Maar op hoe de samenstelling van de gezinnen precies in elkaar zit, hebben we nog geen zicht’, zegt Cumps. ‘Misschien waren er mensen in het gebouw op bezoek of leefden kennissen daar tijdelijk, dat weten we niet. Er zijn in ieder geval meer mensen gewond dan er geregistreerd staan.’