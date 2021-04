Primeur in Frankrijk: bedrijf pakt uit met menstruatieverlof

Het bedrijf La Collective in Montpellier heeft een primeur te pakken, het biedt de werknemers namelijk de kans om één keer per maand een vrije dag te nemen bij pijnlijke menstruatie. Een doktersbriefje is niet nodig.

Het bedrijf, dat geldschieters rekruteert voor ngo’s, nam deze beslissing omdat 89 procent van de vrouwelijke werknemers hevige pijn ondervindt tijdens de menstruatie. Die vrouwen gaven aan dat ze hun werk minder goed kunnen als ze pijn lijden. ‘Sommige vrouwen konden niet werken en verloren dus een dag loon’, zegt een manager van het bedrijf Dimitri Lamoureux. ‘Anderen dwongen zichzelf naar het werk te komen, ondanks de pijn.’ Het menstruatieverlof wordt als normale vakantiedag gezien, en niet als een werkonderbreking, zoals bijvoorbeeld ziekteverlof. Daardoor worden de vrouwen doorbetaald.

De maatregel ging begin dit jaar in en zal eind 2021 worden geëvalueerd. La Collective vreest geen misbruik, er wordt geen doktersbriefje gevraagd. Een email, dat ook op de dag zelf kan worden gestuurd, volstaat.

In het Westen is menstruatieverlof nog niet ingeburgerd, maar in Japan en Zuid-Korea bestaat het al langer. Grote bedrijven voeren soms op eigen initiatief speciale verloven in. Nike tekende in op het menstruatieverlof. Andere bedrijven pakken het anders aan. Zo besloot Volvo in te zetten op ouderschapsverlof. Werknemers die na 31 maart een kind krijgen of adopteren, krijgen zes maand ouderschapsverlof. Dat geldt ook voor mannen.