Sean Dhondt en Allison Scott gaan uit elkaar

Na haar terugkeer uit Amerika bevestigt Allison Scott, de echtgenote van muzikant Sean Dhondt, de geruchten die al een tijdje de ronde doen: zij en Dhondt gaan elk hun eigen weg.

‘Na tien jaar huwelijk hebben we besloten, met liefde en respect voor elkaar, onze relatie te beeïndigen’, schrijft Allison Scott op haar sociale media.

Sean Dhondt raakte afgelopen zomer verwikkeld in een schandaal, omdat hij naaktfoto’s en -filmpjes naar de catfish Eveline stuurde. De foto’s werden later gelekt op het internet.

• Podcast | Drie mannen in de greep van Eveline: hoe konden ze zo stom zijn?

Scott reageerde op de foto’s en filmpjes in het programma Kat zonder grenzen. ‘Ik heb alles gezien’, zei ze. ‘Ik heb Sean meteen aan de deur gezet toen ik het hoorde. Ik zei hem dat ik hem even niet wilde zien, want ik kon hem wel vermoorden.’