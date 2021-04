Al 6000 inschrijvingen op wachtlijst Brussels platform Bruvax

Sinds gisteren kunnen Brusselaars zich aanmelden op Bruvax. Via de site kan je zowel je afspraak boeken als je aanmelden voor de wachtlijst. Sinds de opstart gisteren hebben 6000 mensen zich aangemeld voor de wachtlijst.

Dat bevestigd Fatima Boudjaoui, woordvoerster van de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

De toegang tot de Brusselse wachtlijst is opengesteld voor personen geboren in 1970 of eerder, die in het Brussels Gewest wonen.

Het Brussels Gewest flirt momenteel met de grens van 70 procent gevaccineerden bij de 65-plussers. De nieuwe tool Bruvax moet helpen om dat percentage te overschrijden.

De procedure werd vereenvoudigd, waardoor Brusselaars op Bruvax nu zichzelf of een ouder familielid kunnen inschrijven met alleen het rijksregisternummer en de voor- en familienaam. Nadien kiest de patiënt het vaccinatiecentrum waar hij of zij ingeënt wil worden. Een huisarts of apotheker kan ook met de aanmelding helpen. Zo willen ze het platform toegankelijker maken voor mensen die geen vaste huisarts hebben.

Vandaag kunnen Brusselaars die geboren zijn in 1965 of eerder, mensen met een uitnodiging, en risicopatiënten zich op Bruvax inschrijven voor hun prik. ‘Op die manier werden al 7500 afspraken vastgelegd sinds de opstart’, stelt Boudjaoui.