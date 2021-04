In het West-Vlaamse Heule woedt er momenteel een hevige brand in de kapel van het klooster in de Mellestraat. Het vuur werd rond 6 uur vanmorgen opgemerkt. De zusters die in het klooster wonen werden onmiddellijk geëvacueerd. De aanpalende school blijft voorlopig gesloten.

Het vuur werd deze ochtend rond 6.30 uur opgemerkt. De vlammen sloegen door het dak. ‘Het was in het begin niet duidelijk of er nog iemand in het gebouw aanwezig was, maar al gauw bleek dat alle kloosterzusters het gebouw veilig hadden verlaten en er waren geen andere aanwezigen’, klinkt het bij de brandweer van zone Fluvia.

De brand ontstond vermoedelijk op de zolderverdieping en verspreidde zich erg snel. Ook de kapel van Spes Nostra staat in lichterlaaie. De brandweer probeert nu om het vuur onder controle te krijgen en de school te vrijwaren.

De school is gesloten, de directie riep de leerlingen via sociale media al op om thuis te blijven.