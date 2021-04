Nepsollicitaties bij bedrijven moeten discriminatie op de arbeidsmarkt in kaart brengen

Bedrijven die vacatures uitschrijven, kunnen daar binnenkort fictieve sollicitaties op krijgen. De Vlaamse regering heeft daarover akkoorden gesloten met 33 sectoren, waaronder de horeca, kappers, elektriciens en de kleinhandel. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

In de fictieve sollicitatiebrieven die de bedrijven zullen ontvangen, zullen kandidaten met gelijkaardige profielen worden voorgesteld, maar met verschillen in geslacht, leeftijd of etniciteit. De manier waarop die vacatures anders behandeld worden, moet duidelijker in kaart brengen in welke mate mensen in de zoektocht naar werk worden gediscrimineerd. De resultaten kunnen niet worden gebruikt om sancties op te leggen.

De 33 bedrijfssectoren waarmee Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) een akkoord heeft, vertegenwoordigen 1,9 miljoen Vlamingen in de privésector. Het gaat onder meer over elektriciens, kappers, fitnesszaken, de horeca, de betonindustrie, de binnenscheepvaart, taxibedrijven en de vastgoed- en de diamantsector. Ook de kleinhandel werkt mee.

‘Het is voor het eerst dat sectoren een nulmeting zullen uitvoeren om discriminatie in hun sector tegen te gaan. De nulmeting zal hen een duidelijk zicht geven welke soort discriminatie er aanwezig is en hoe groot het probleem is. Op basis daarvan kunnen dan concrete acties ondernomen worden. Een duidelijk signaal dat iedereen een gelijke kans verdient op de arbeidsmarkt, in welke sector dan ook’, aldus Crevits.

55-plussers ondervertegenwoordigd

Enkele sectoren laten geen nulmeting uitvoeren. Ze maakten andere afspraken met de Vlaamse regering. Voor de dienstenchequesector komt dat omdat de sector al met mysterycalls discriminatie in kaart bracht. De uitzendbedrijven kwamen met de Vlaamse overheid overeen zelf te onderzoeken waarom 55-plussers ondervertegenwoordigd zijn in uitzendjobs. Ook de verhuissector doet niet mee aan de nulmeting. De Vlaamse regering zal als werkgever ook zelf actie ondernemen.

De afspraken met de bedrijfssectoren gebeuren via tweejaarlijkse sectorconvenanten.