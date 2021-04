Voormalige Amerikaanse vicepresident Walter Mondale overleden

De voormalige Amerikaanse vicepresident Walter ‘Fritz’ Mondale is maandag overleden. Dat bevestigde een woordvoerder van zijn familie aan verscheidene Amerikaanse media. Hij werd 93 jaar.

Mondale was de rechterhand van de Democratische president Jimmy Carter van 1977 tot 1981 en stond bekend als een progressief. Bij de presidentsverkiezingen van 1984 deed hij zelf een gooi naar het hoogste ambt en koos hij Geraldine Ferraro als zijn running mate. Zij was daarmee de eerste vrouwelijke kandidaat voor het vicepresidentschap. Uiteindelijk dolf Mondale echter het onderspit tegen de Republikein Ronald Reagan.

Maandag overleed Mondale thuis in Minneapolis (Minnesota). Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens The New York Times was Mondale voorbereid op zijn dood. Tijdens het weekend sprak hij voor de laatste keer met onder andere Carter, huidig president Joe Biden en diens vicepresident Kamala Harris. Hij stuurde ook een afscheidsmail naar zijn voormalige medewerkers.

In een gezamenlijke reactie zeggen Biden en zijn vrouw Jill dat ze diepbedroefd zijn door het overlijden van Mondale. Hij was voor hen ‘een vriend en mentor’, klinkt het ‘Toen president Obama mij vroeg om te overwegen zijn vicepresident te zijn, was Fritz mijn eerste telefoontje en vertrouwde gids. Hij nam niet alleen mijn telefoontje aan, maar schreef mij ook een memo. Het was Walter Mondale die het vicepresidentschap definieerde als een volwaardig partnerschap.’

Carter noemde Mondale in een kort bericht ‘mijn goede vriend’ en ‘de beste vicepresident in de geschiedenis van ons land’. ‘Tijdens onze regeerperiode gebruikte Fritz zijn politieke vaardigheden en persoonlijke integriteit om het vicepresidentschap in een dynamische, beleidsbepalende kracht te transformeren die nooit eerder was gezien en vandaag nog bestaat.’

Het was onder Carter dat de vicepresident voor het eerst een kantoor kreeg in de West Wing van het Witte Huis, in plaats van in de Senaat. Die traditie werd door al zijn opvolgers voortgezet.