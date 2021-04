Advocaat Derek Chauvin vraagt vrijspraak in slotpleidooi

Het proces tegen Derek Chauvin in de zaak rond de dood van George Floyd nadert de ontknoping. In zijn slotpleidooi vroeg de advocaat van de voormalige politieagent de vrijspraak voor zijn cliënt.

Chauvin is de agent die terechtstaat voor de dood van de zwarte man George Floyd, in mei vorig jaar, bij een interventie in Minneapolis. Chauvin hield Floyd 9,5 minuten in bedwang met zijn knie op diens nek. De man stamelde dat hij geen adem kreeg, maar Chauvin loste niet. Hij wordt vervolgd wegens moord.

Volgens zijn verdediging is Floyd overleden aan de gevolgen van een overdosis en hartproblemen. De advocaat van ex-politieagent Derek Chauvin vroeg daarom in zijn slotpleidooi om de vrijspraak. De twaalfkoppige jury zal zich nu buigen over de schuldvraag, maar het is nog koffiedik kijken hoe lang dat zal duren. Minneapolis houdt alvast de adem in. Bij vrijspraak of lichte straf voor Chauvin vreest men nieuwe rellen.