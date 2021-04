De Antwerpse politie overweegt een productgamma op de markt te brengen met haar logo. Er wordt gedacht aan petjes en frisbees, maar ook aan babyrompertjes en teddyberen.

Via haar Twitteraccount lanceerde de Antwerpse politie maandag een bevraging over zichzelf als ­zakelijk merk. Burgers worden uitgenodigd om in een enquête aan te geven of ze interesse zouden hebben in producten met het logo van de Antwerpse politie en zo ja, welke producten hun voorkeur zouden wegdragen.

Behalve aan gadgets zoals pennen en paraplu’s en veiligheidsartikelen, wordt er ook gedacht aan kleding en speelgoed, zoals walkietalkies en teddyberen. De bevraging peilt ook naar het bedrag dat mensen voor die artikelen met politielogo zouden willen betalen.

‘Zoals Studio 100’

‘Het gaat nog maar om een idee’, verduidelijkt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. ‘Politie Antwerpen wil zichzelf meer kenbaar maken als een sterk merk. We willen op alle mogelijk manieren een aantrekkelijke werkgever zijn. Vanwege de vergrijzing van ons korps hebben we de komende jaren honderden mensen ­nodig. Het is de bedoeling om ons korps, nog meer dan vandaag al het geval is, op de kaart te zetten bij de Antwerpenaar, de bezoekers van de stad en haar belangenverenigingen.’

Op Twitter komt er kritiek dat een politiedienst commerciële activiteiten uitrolt. ‘We zijn inderdaad geen commerciële speler’, zegt Bruyns. ‘Parallel met deze bevraging onderzoeken we daarom ook wat er kan en mag, en op welke manier de producten verdeeld zouden kunnen worden. Een denkpiste is bijvoorbeeld dat een winkelketen onze producten zou aanbieden, zoals JBC dat doet voor producten van Studio 100. Het is niet de bedoeling dat we daar eigen personeel voor vrijmaken.’

Fietszadelhoezen

Vandaag bestaan er al gadgets van de Antwerpse politie, zoals balpennen en fietszadelhoezen, die worden uitgedeeld op evenementen als de Antwerp Pride. ‘We merken dat daar veel vraag naar is, vandaar dat we willen bekijken of er interesse is voor andere producten’, aldus Wouter Bruyns. ‘Als blijkt dat die er niet is, bergen we het plan op. Maar zo’n gek idee is het niet: in New York koopt ­iedereen petjes en T-shirts van de NYPD. Waarom zou zoiets dan niet in België kunnen?’