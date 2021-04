De kalender is bekend: aftrap Champions’ play-offs op 30 april en Europe play-offs op 1 mei

Vanaf 30 april gaat de bal opnieuw aan het rollen voor het laatste luik van de Belgische voetbalcompetitie: de Champions’ play-offs (ofwel het vroegere play-off 1) en Europe play-offs (het vroegere play-off 2). Dit is de kalender.

Antwerp-Racing Genk mag op vrijdag 30 april de Champions’ play-offs openen. Datzelfde weekend, op zondag 2 mei, staat ook Club Brugge-Anderlecht op het menu. In de Europe play-offs opent KV Oostende op 1 mei thuis tegen Standard de Liège, een dag later is er AA Gent-KV Mechelen. Dit is de volledige kalender:

CHAMPIONS’ PLAY-OFFS

Speeldag 1:

Antwerp-KRC Genk (30 april, 20.45 uur)

Club Brugge-Anderlecht (2 mei, 18.30 uur)

Speeldag 2:

KRC Genk-Club Brugge (7 mei, 20.45 uur)

Anderlecht-Antwerp (9 mei, 18.30 uur)

Speeldag 3:

KRC Genk-Anderlecht (12 mei, 20.45 uur)

Antwerp-Club Brugge (13 mei, 18.30 uur)

Speeldag 4:

Anderlecht-KRC Genk (15 mei, 20.45 uur)

Club Brugge-Antwerp (16 mei, 18.30 uur)

Speeldag 5:

KRC Genk-Antwerp (20 mei, 18.30 uur)

Anderlecht-Club Brugge (20 mei, 21 uur)

Speeldag 6:

Antwerp-Anderlecht (23 mei, 18.30 uur)

Club Brugge-KRC Genk (23 mei, 18.30 uur)

EUROPE PLAY-OFFS

Speeldag 1:

Oostende-Standard (1 mei, 20.45 uur)

Gent-KV Mechelen (2 mei, 16 uur)

Speeldag 2:

Standard-AA Gent (8 mei, 18.30 uur)

KV Mechelen-Oostende (9 mei, 16 uur)

Speeldag 3:

Gent-Oostende (13 mei, 13.30 uur)

Standard-KV Mechelen (13 mei, 16 uur)

Speeldag 4:

Oostende-Gent (16 mei, 13.30 uur)

KV Mechelen-Standard (16 mei, 16 uur)

Speeldag 5:

Oostende-KV Mechelen (19 mei, 18.30 uur)

Gent-Standard (19 mei, 21 uur)

Speeldag 6:

KV Mechelen-Gent (22 mei, 20 uur)

Standard-Oostende (22 mei, 20 uur)

BARRAGEMATCHEN

De finale tussen de winnaar van de Europe play-offs en de nummer vier uit de Champions’ play-offs staat geprogrammeerd op 30 mei, om 18.30 uur. Al is dat duel wel nog afhankelijk van de bekerfinale tussen KRC Genk en Standard - komende zondag - en de respectievelijke eindklasseringen van die clubs in de Champions’ play-offs.

Waasland-Beveren en Seraing spelen hun barragewedstrijden om een plaatsje in 1A op 1 en 8 mei. De heenwedstrijd wordt op het veld van Seraing gespeeld.