‘De toekomst van de Europese Unie ligt in de handen van de burgers’

Met de lancering van het digitaal platform leggen de drie Europese instellingen ‘de toekomst in de handen van de burgers’.

Wie naar de website https://futureu.europa.eu surft, zich registreert en een charter met de spelregels onderschrijft, kan via een digitaal platform mee discussiëren over de toekomst van de Europese Unie. Het interactieve platform staat open voor alle burgers, parlementen, lokale overheden en het middenveld in alle officiële talen van de EU.

‘Het zal fungeren als de hub van de conferentie over de toekomst van de EU’, zei Europees commissaris Dubravka Suica. Burgers kunnen er mee discussiëren over de aanpassingen die de EU volgens hen moet ondergaan, ze kunnen er zien welke bijeenkomsten er plaatsvinden of zelf een ‘event’ organiseren. Het resultaat van die discussies zal in de vorm van een rapport consulteerbaar zijn – alles wordt vertaald.

Op voorhand zijn al thema’s geselecteerd, zoals klimaatverandering, gezondheidszorg, migratie en democratie. Maar het staat elke deelnemer vrij een ander thema toe te voegen. De meest populaire en prominente ideeën zullen daarna besproken worden in de burgerpanels en tijdens de plenaire zittingen van de conferentie.

Een precieze kalender voor die evenementen volgt na 9 mei, wanneer de officiële aftrap voor de conferentie wordt gegeven. De grote vraag is wat er zal gebeuren met het eindresultaat van de conferentie, die in de lente van 2022 afgesloten wordt. Behoort een verdragswijziging tot de mogelijkheden? ‘In de gezamenlijke verklaring van de drie instellingen staat niets over de noodzaak aan of de onmogelijkheid van zo’n verdragswijziging. Alles is mogelijk en hangt af van wat de burgers willen’, zegt Guy Verhofstadt, een van de drie covoorzitters van het uitvoerend comité dat alles in goede banen moet leiden.