Damso meest gestreamde Belg in eigen land

Damso is de winnaar van de hoofdprijs op de zesde editie van de Ultratop Streaming Award. Die beloont de Belgische artiest die het vaakst werd gestreamd in eigen land.

Volgens de Belgian Entertainment Association (BEA), die de award samen met Ultratop uitreikt, verzamelde Damso in 2020 53 miljoen streams in eigen land. Veel van die streams waren te danken aan zijn album QALF, dat uitkwam in september en beloond werd met een platina plak.

Voor Damso is het na 2017 en 2018 de derde keer dat hij de Streaming Award binnenhaalt. Alleen Angèle wist zich er in 2019 tussen te wurmen – de Brusselse zangeres staat ook nu op drie in de ranglijst van meest gestreamde Belgen in eigen land.

Die ranglijst illustreert de verschillende luistergewoonten in het Nederlands- en Franstalige landsgedeelte. Hij telt Vlaamse en Waalse cijfers namelijk samen, in tegenstelling tot de reguliere Ultratoplijsten. Dat geeft een voordeel aan artiesten met succes in beide landsdelen, zoals Damso en Angèle.

De cast van #LikeMe staat in de BEA-lijst op de tweede plaats, maar alleen met streams in Vlaanderen. Hun albums haalden de Waalse hitlijsten niet.