Ernstig zieke Navalny van gevangenis naar ziekenhuis overgebracht

Aleksej Navalny is overgeplaatst naar een gevangenisziekenhuis in een ander strafkamp. Dat hebben de Russische gevangenisautoriteiten maandag bekendgemaakt. De gezondheid van de Russische oppositieleider, die in hongerstaking is, gaat snel achteruit.

De Russische gevangenisautoriteiten hebben de 44-jarige Aleksej Navalny naar een ziekenhuis in een strafkolonie in Vladimir gebracht, 180 kilometer ten oosten van Moskou. Navalny zou zelf ingestemd hebben met de overplaatsing en zou bereid zijn om vitaminesupplementen te slikken. Volgens de autoriteiten is zijn gezondheidstoestand ‘bevredigend’, maar volgens zijn artsen balanceert hij op de rand van de dood.

Afgelopen weekend uitten artsen die dicht bij Navalny staan hun bezorgdheid over zijn gezondheid. Volgens hen kan hij ‘elk ogenblik’ een hartstilstand krijgen. Zijn gezondheid is na bijna drie weken hongerstaking zo verslechterd, dat ook de kans op acuut nierfalen groot is.

De criticus van het Kremlin ging 31 maart in hongerstaking omdat hij in de gevangenis niet de juiste zorg zou krijgen voor zijn klachten. Navalny wil onderzocht worden door een arts naar keuze, maar dat wordt niet toegestaan.

Verboden manifestaties

De kwestie kwam aan bod op een informele digitale vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken die vandaag plaatsvond. De hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid van de EU, Josep Borrell, vraagt de Russische autoriteiten om Navalny ‘onmiddellijke toegang’ te bieden tot medici ‘die hij vertrouwt’.

Het Kremlin verwerpt de waarschuwingen. Het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de bevolking vandaag ook gewaarschuwd om niet deel te nemen aan manifestaties die aanhangers van Navalny woensdag hebben gepland. Voor die manifestaties is er geen goedkeuring.

‘De eenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en andere ordediensten zullen geen destabilisatie van de situatie toelaten en alle maatregelen nemen die zich opdringen voor de ordehandhaving’, aldus het ministerie.

Navalny werd in februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank oordeelde dat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een fraudezaak had geschonden tijdens zijn verblijf in Duitsland, waar Navalny werd behandeld vanwege een vergiftiging. Die zou volgens hem het werk zijn geweest van het Kremlin.