Lady Gaga draagt ontwerp studente Modeacademie

Amper 25 is de Oostenrijkse Florentina Leitner, maar een onbekende is ze niet meer in de modewereld. En al helemaal niet nu Lady Gaga fan is van haar werk. ‘Net toen Pokerface op de radio speelde, kreeg ik telefoon van de stylist van Lady Gaga om me te zeggen dat een foto van de zangeres met mijn ontwerp aan online was verschenen’, vertelt Leitner die in Antwerpen woont.