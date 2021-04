Knokse burgemeester wil ouders van feestende jongeren laten vervolgen voor ‘kinderverwaarlozing en imagoschade’

264 processen-verbaal, waarvan het leeuwendeel voor samenscholingen. Dat is de balans na een woelige paasvakantie in Knokke-Heist. Burgemeester Piet De Groote gaat zijn politie komende zomer extra middelen geven én onderzoeken of de ouders van de feestende minderjarigen vervolgd kunnen worden. ‘Voor imagoschade én kinderverwaarlozing.’

Eerst en vooral onderstreept burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) zijn dank naar de lokale politie. Hij vindt dat de agenten de situatie perfect beoordeeld hebben. En met 264 processen-verbaal, waarvan het grootste deel voor samenscholingen, heerste er geen straffeloosheid.

‘Het zijn ondertussen ook gediplomeerde babysitters’, zegt De Groote over zijn agenten. ‘Ze hadden twee opties: met helm en matrak de boel opkuisen, of de zachte en rationele aanpak verkiezen. Dat laatste was de juiste keuze.’

‘Vergeet niet dat het vooral om 14- en 15-jarigen ging, kinderen die hier met toestemming van hun ouders mochten komen feesten. Daar vlieg je niet zomaar in. Die twee procent heeft het enkele dagen verpest voor al die andere tweedeverblijvers die zich wél perfect aan alle coronamaatregelen hielden. Ik wil hen, samen met alle andere inwoners, feliciteren. Want uiteindelijk hebben we hier een heel goede paasvakantie gehad.’

Kinderverwaarlozing

Woensdag en donderdag ging het telkens om een groep van zo’n driehonderd vooral Franstalige jongeren die samenschoolden op een kort stukje Zeedijk, vrijdag waren dat er nog zo’n honderdvijftig. ‘Een tiental was ook serieus dronken. Eigenlijk hebben ze niet veel amok gemaakt, ze overtraden vooral de coronamaatregelen.’

En dat leverde Knokke-Heist de nodige imagoschade op, want de beelden spraken voor zich. ‘Daar ben ik niet over te spreken. We gaan onderzoeken of we de ouders van die kinderen, van wie sommige grif toegeven dat ze hun kinderen enkele dagen naar het tweede verblijf aan zee hebben gestuurd om te feesten, kunnen laten vervolgen. Voor kinderverwaarlozing, maar ook voor het besmeuren van ons imago. Ze zullen allemaal een brief van de burgemeester krijgen met de melding dat ze zo niet langer welkom zijn. Of ze nu van goede komaf zijn of niet.’

En ondertussen voorziet De Groote extra middelen voor de politie deze zomer. Die zullen zichtbaar in het straatbeeld aanwezig zijn. ‘Het gaat onder andere om quads voor de bewaking van het strand, 24 extra camera’s én bodycams. Ten slotte gaan we ook twaalf extra mensen aanwerven.’