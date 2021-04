Een beeld van Maurice de Hond in De Volkskrant is bij veel lezers slecht gevallen. Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Nederlandse krant, biedt zijn excuses aan voor de illustratie, ‘die te veel herinneringen oproept aan de antisemitische karikaturen uit de nazitijd’.

De Nederlandse opiniemaker en activist Maurice de Hond staat maandag paginagroot op de cover van de cultuurbijlage van De Volkskrant. Illustrator Joost Halbertsma maakte van hem een karikaturale schets als kwaad ogende marionettenspeler.

Aanleiding was een interview met de maakster van de podcast ‘De Deventer Mediazaak’, waarin wordt gereconstrueerd hoe De Hond in die gelijknamige moordzaak jarenlang het publiek via de media probeerde te overtuigen dat niet de voor de moord veroordeelde man, maar een onschuldige de eigenlijke moordenaar in de zaak was. Hij deed dat evenwel zonder bewijs en ook nadat hij werd veroordeeld voor smaad.

Maar dat de illustrator net koos voor het beeld van de kwade marionettenspeler, dat vaak wordt gebruikt in antisemitische kringen, had volgens heel wat lezers niet gehoeven. Ook de stijl van de zwart-wittekening deed veel lezers denken aan anti-Joodse propaganda uit nazi-Duitsland.

Er kwamen dan ook heel wat reacties los, onder meer bij voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher, die zich afvroeg ‘wie bij de De Volkskrant het briljante idee had deze hufterige karikatuur te plaatsen op weg naar 4 mei?’ Nederland herdenkt elk jaar op die dag zijn doden die gevallen zijn sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

De Hond komt uit een joods familie, en deelde in het verleden hoe een deel van hen gedood is tijdens de Holocaust. Zijn ouders overleefden allebei het concentratiekamp van Auschwitz. Hijzelf meent dat de krant hem wil ‘kaltstellen’ omdat hij zich laat horen als felle tegenstander van de coronamaatregelen.

Excuses

De Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok erkent de foute keuze van zijn redactie en heeft zijn excuses aangeboden. ‘Vanmorgen publiceerde De Volkskrant een karikaturale illustratie van Maurice de Hond. Deze roept te veel herinneringen op aan de antisemitische karikaturen uit de nazitijd en had dus nooit gepubliceerd mogen worden. We bieden daarvoor onze excuses aan. We bekijken nauwkeurig hoe dit tot stand heeft kunnen komen.’