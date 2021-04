Operatie Sky: twee mannen die drugsspeurder en stadmedewerkster benaderden zijn aangehouden

In de nasleep van het onderzoek naar de gekraakte berichtendienst Sky ECC zijn nog twee mensen aangehouden, meldt het parket van Antwerpen. Ze hadden een politie-inspecteur en een medewerkster van de stad Antwerpen benaderd en betaald om opzoekingen te doen.

De raadkamer heeft vandaag de aanhouding van een 35-jarige man uit Vosselaar bevestigd. Hij kwam in beeld in het onderzoek rond de politieman van politiezone Antwerpen. De hoofdinspecteur bij het drugsondersteuningsteam van die politiezone werd vorige maand al aangehouden omdat hij gegevens uit politionele databanken zou hebben doorgespeeld aan het criminele milieu. De man uit Vosselaar zou hem daarvoor betaald hebben. ‘De onderzoeksrechter had de man op 8 april onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending van het beroepsgeheim’, aldus het parket.

Vorige week woensdag verscheen een 24-jarige man uit Deurne voor de raadkamer. ‘De twintiger zou de medewerkster van stad Antwerpen aangezocht hebben om opzoekingen te doen in het rijksregister’, stelt het parket. De aanhouding van de man werd vorige week verlengd, hij wordt ook verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, actieve openbare omkoping en mededaderschap schending van het beroepsgeheim.

Maandag is ook Sahil M. opnieuw voor de raadkamer verschenen. De vroegere advocaat zou hand-en-spandiensten hebben verleend aan het drugsmilieu. Ook hij maakte gebruik van een cryptofoon en bij een huiszoeking werd een grote som cash geld in beslag genomen. Zijn aanhouding werd voor een tweede keer bevestigd.

Recordvangst cocaïne

Het gerechtelijk onderzoek naar Sky ECC was eind 2018 van start gegaan, nadat uit verschillende onderzoeken was gebleken dat criminelen steeds vaker gebruikmaken van cryptofoons, die met de versleutelingssoftware van Sky ECC waren uitgerust. Specialisten van de politie slaagden erin om de versleutelde berichtendienst te kraken.

Een miljard berichten kon onderschept worden, waarvan al bijna de helft werd ontcijferd. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht. Dankzij het Sky ECC-onderzoek in de haven werden sinds 20 februari ook al tientallen partijen cocaïne onderschept.