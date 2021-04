De brand die zondagochtend is uitgebroken op de noordelijke flank van de Tafelberg nabij Kaapstad, is nog steeds niet onder controle. De brandweer werkt met man en macht, maar een hevige wind doet het vuur oplaaien en het komt nu steeds dichter in de buurt van de stad zelf. Drie woonblokken aan de rand van de berg werden geëvacueerd.