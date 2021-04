De 40-jarige Annalena Baerbock wordt de lijsttrekster voor de Duitse Groenen. Ze maakt kans om na de parlementsverkiezingen van 26 september de nieuwe kanselier van Duitsland te worden.

Annalena Baerbock (40) is de tweede vrouw na Angela Merkel, die zich in het naoorlogse Duitsland kandidaat stelt om kanselier te worden. In haar toespraak liet Baerbock duidelijk verstaan dat zij een ...