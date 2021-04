Skatestoppers remmen boarders niet af

IJzeren haken op de trappen van de vernieuwde Scheldekaaien in Antwerpen moeten verhinderen dat skaters er hun trucs uitvoeren. Maar die skaters laten zich niet zo gemakkelijk wegjagen: ‘Skateboarden is een stedelijk gebeuren’.

De vernieuwde Scheldekaaien in Antwerpen zijn een populaire plaats om te vertoeven. Zeker in coronatijden. Er is een fitnessgelegenheid in openlucht, geen overbodige luxe nu de fitnesscentra al een tijdlang gesloten zijn. En er is ook voldoende openbare ruimte om te skaten. De stenen zitbanken en trappen vormen daarbij de ideale obstakels voor de skateboarders. Maar dat heeft wel als gevolg dat de schade aan de vernieuwde Scheldekaaien, ter hoogte van de wijk Sint-Andries en het Zuid, toeneemt.

De skaters smeren hun board in met een wax die leidt tot schuursporen op de granieten wandeldijk, de zitbanken en de elementen rond de plantvakken. ‘Een stad is nu eenmaal dynamisch. Kijk bijvoorbeeld naar Barcelona of Parijs: daar zijn alle marmeren stenen voorzien van een laag wax. Maar daar let je niet op’, zegt Anton De Groot van de Belgian Skateboard Association. ‘Hier in Antwerpen is dat natuurlijk nieuw. En dat steekt dan sommige mensen de ogen uit. Maar het is niet zo dat die wax in de kleren kruipt als je plaatsneemt op de banken.’

Daarbij komt dat sommige buurtbewoners klagen over de geluidsoverlast van de jongeren aan de Scheldekaaien. ‘Jongeren die eens blijven hangen en wat muziek afspelen, dat kan de mensen frustreren. Maar dat is eigen aan jongeren’, aldus De Groot. Er is wel degelijk een plek voor zowel skaters als wandelaars op de Scheldekaaien. ‘Als je op de Meir wandelt, en er passeert een fietser, dan moet je daar ook voor opletten. Hetzelfde geldt voor een skater en een wandelaar op de kaaien’.

Architectuur als parcours

Het komt af en toe voor dat stenen afbrokkelen door de skateboarders. De stad Antwerpen liet daarom enkele dagen geleden ijzeren haken plaatsen op de rand van de trappen. Die zogenaamde skatestoppers moeten de skaters ontmoedigen er nog gebruik van te maken. ‘Je mag niet vergeten dat skaten een stedelijk gebeuren is. Skaters kijken anders naar leuningen, trappen en banken. Ze zien het als een parcours. Er zal inderdaad af en toe wel wat schade zijn aan de stenen. Dat valt niet tegen te houden. Dat wil niet zeggen dat ik geen begrip heb voor mensen die zeggen dat de pas vernieuwde Scheldekaaien beschadigd worden. Het is een moeilijk debat’, vervolgt De Groot.

Op de Scheldekaaien, ter hoogte van Sint-Andries, komt wel een nieuwe skatezone met een oppervlakte van 25 bij 28 meter. De werken starten begin volgend jaar. ‘Het wordt een skatezone met quarterpipe, glidings en heuvels. De zone wordt ingepast tegen het water waardoor het dijklichaam en een bomenrij als natuurlijke geluidsbuffer dienen’, laat Antwerps schepen voor Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) weten op haar website. De stad bekijkt volgens De Ridder ook de mogelijkheden om voor de toekomstige stukken van de Scheldekaaien op bepaalde locaties robuustere materialen te gebruiken.

‘We zijn ook volop bezig met het conceptontwerp van de slachthuissite waar we op het Lobroekplein denken aan stadsmeubilair met een dubbel gebruik voor skatevoorzieningen. Geef ons echter de tijd om deze testfase uit te rollen en voorbeelden van goede praktijk ook elders in onze stad in te zetten’, staat nog te lezen op de website van De Ridder.

In de tussentijd kunnen de Antwerpse skaters terecht in Park Spoor Noord, Park Groot Schijn in Deurne, het Stadspark en skatezones in Wilrijk, Ekeren, Merksem en op Linkeroever. Volgens Anton De Groot van de Belgian Skateboard Association zullen skaters de stad echter blijven zien als een parcours. ‘Je kan nog 100 skatezones en parken aanleggen. Toch zal een skater creatief blijven en architectuur zien als een parcours. Als er een trap, leuning of bank is, dan wilt een skater daar gebruik van maken. Ze laten hun creativiteit los in de stad’, besluit De Groot.