Google Earth biedt gebruikers voor het eerst de mogelijkheid om tot 37 jaar terug in de tijd te gaan. De nieuwe functie is de grootste update sinds jaren en creëert een virtuele tijdlijn. Zo is te zien hoe de stad Brussel in drie decennia gegroeid is, hoe er luxeresorts zijn gebouwd aan de kustlijn van Dubai, maar ook: hoe amazonewouden verdwijnen en gletsjers smelten.