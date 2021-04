‘Rebellerende clubs doen dit vooral voor geld: hun verliezen zijn gigantisch’

Volgens Michaël Verschueren, lid van de ECA, kunnen de clubs van de Super League onderling evenveel geld verdelen als de Champions League vandaag opbrengt voor de hele voetbalfamilie. ‘Maar ze kunnen dit niet alleen opzetten. Ze moeten terug aan tafel.’

‘Of ik dit zag aankomen? Ja en nee. Dat een aantal grote Europese clubs dreigden eruit te stappen, was al langer bekend. Maar de timing laat mij perplex. We hadden donderdag en vrijdag overeenstemming bereikt over een hervorming van de huidige Champions League-formule. Vandaag ging die bekendgemaakt worden. Het is dan niet toevallig dat de twaalf clubs gisterenavond hun initiatief hebben bekendgemaakt. Ze hebben duidelijk op twee paarden gewed’, reageert Michaël Verschueren, lid van het uitvoerend comité van de European Club Association (ECA), de koepelvereniging van Europese topclubs.

De reden voor het dreigend schisma in het topvoetbal hoeft volgens Verschueren dan ook niet ver gezocht te worden. ‘Waarom de rebellerende clubs dit doen? Vooral voor het geld, denk ik. Hun verliezen zijn gigantisch. Naar ik lees, kunnen ze binnen hun aparte Super League 3,5 miljard euro onder elkaar verdelen. Dat is evenveel als de Champions League vandaag opbrengt, met dat verschil dat dit bedrag onder de hele voetbalfamilie wordt verdeeld.’

Opnieuw rond tafel

Verschueren verwacht echter niet dat de soep zo heet zal worden gegeten als ze wordt opgediend. ‘Dit is dag één van een nieuwe realiteit. Met deze bekendmaking zeggen de twaalf clubs: we zijn ernstig. Maar ze kunnen dit niet alleen afronden. Daarvoor hebben ze de medewerking nodig van de regelgevende instanties zoals Uefa en Fifa (die de Super League verwerpen, red). We gaan dus rond weer de tafel moeten gaan zitten. Wanneer? Volgende week zullen de heftigste emoties hopelijk gaan liggen zijn.’

Op de eisen van de twaalf clubs heeft Verschueren weinig zicht. ‘Wellicht zullen ze meer zekerheid eisen over deelname aan de hernieuwde Champions League, die in de nieuwe formule tot 40 procent meer kan opbrengen. En misschien komen ook de verdeelsleutels voor de tv-gelden opnieuw ter sprake, ja. Dat sommige topclubs ook afwillen van de Financial Fair Play-regels? Dat denk ik niet. Die Financial Fair Play-regels staan door corona sowieso op een laag pitje. Het belangrijkste nu is dat de clubs zich kunnen herfinancieren.’