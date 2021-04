Belgische olympiërs krijgen dan toch zo snel mogelijk vaccin

De Belgische atleten die in augustus naar de Olympische Spelen in Tokio mogen, zullen zo snel mogelijk een coronavaccin krijgen. Ook cipiers en gevangenen boven de 65 jaar of met onderliggende aandoeningen krijgen de komende weken een vaccin.

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) ijverde al langer voor de prioritaire vaccinatie van de atleten die deze zomer naar Tokio trekken voor de Olympische Spelen. De atleten zullen zo snel mogelijk gevaccineerd worden op de Heizel. Dat hebben de ministers van Volksgezondheid beslist op een interministeriële conferentie.

In totaal gaat het om 170 olympiërs en 55 paralympiërs. De vaccinaties zullen de komende weken al plaatsvinden. De atleten krijgen wellicht een prik met een vaccin van Pfizer of Moderna. De meereizende zorgprofessionals zijn normaal gezien allemaal al ingeënt in een eerdere fase.

Ook cipiers en gevangenen boven de 65 jaar of met onderliggende aandoeningen worden prioritair gevaccineerd. Zij zullen nu worden meegenomen in fase 1b – de vaccinatie van 65-plussers en risicopatiënten – die nu volop wordt uitgerold. De vaccins gaan de komende weken rechtstreeks naar de gevangenissen via het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Dat gebeurt met mobiele equipes.

De overige gedetineerden moeten wachten tot fase 2, het moment waarop de brede bevolking aan de beurt is. Die kan naar verwachting in de loop van juni starten.

Woensdag komt de interministeriële conferentie opnieuw samen. Op de agenda staan dan onder meer de uitwerking van testevenementen in de sport die met een beperkt publiek kunnen worden afgewerkt.

De ministers van Volksgezondheid verwachten deze week ook nog een belangrijke beslissing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) over de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson.

Over vier maanden wil Paralympic Team Belgium hoge ogen gooien op de Paralympische Spelen in Tokio. De organisatie roept iedereen op om voorbij de beperkingen van de atleten te durven kijken en te zien wat er echt achter hen schuilt. Want onderstaande beelden van een verborgen camera tonen hoe onze paralympische atleten nog dagelijks aangestaard worden als ze op straat lopen.

https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2021/03/03/1afa73ba-7b95-11eb-ae9d-57a9bdad9a40.jpg?width=768&format=jpg