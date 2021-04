Ontex doet knieval naar activisten

De luiergroep Ontex geeft het hefboomfonds ENA Investment Capital drie zitjes in zijn raad van bestuur. In totaal komen er zes nieuwe zitjes.

De aanpassing van de raad van bestuur van luiergroep Ontex komt er nadat het hefboomfonds ENA al geruime tijd bijsturingen eist bij de luiergroep. Er kwam eerder al een managementwissel waarbij ceo Charles Bouaziz het veld moest ruimen, maar dat was voor ENA onvoldoende.

Ook GBL dat samen met ENA een belangrijk aandeelhouder is, kijkt met lede ogen naar Ontex. GBL krijgt bij de herschikking van de raad van bestuur een extra zitje waardoor het net als ENA drie zitjes heeft. Er zijn ook twee onafhankelijke bestuurders die de raad vervoegen.

Het zijn in regel stevige namen die de raad van bestuur vervoegen, zoals voormalige toplui van Kimberly-Clark (Gustavo Calvo Paz en Rodney Olsen) en de vroegere ceo van Lidl International (Jesper Hojer). Die laatste is door GBL naar voren geschoven. Anderzijds verdwijnt Gilberto Martin Quintero uit de raad van bestuur.

De herschikking komt er nadat Hans Van Bylen, die eerder al Luc Missorten opvolgde als voorzitter, de raad deels had herschikt. Deze nieuwe aanpassing komt er vanuit de aandeelhouders. Of Ontex met zijn uitgebreide raad van bestuur daarmee beter in staat is om de klanten de juiste producten aan een goede prijs aan te bieden, valt nog af te wachten. Ontex kijkt door gestegen grondstoffenprijzen hoe dan ook aan tegen een moeilijk jaar.