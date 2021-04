Twee doden bij ongeval met een vermoedelijk zelfrijdende Tesla

Foto: Bloomberg via Getty Images

Bij een ongeval met een vermoedelijk zelfrijdende wagen van het merk Tesla zijn in de Verenigde Staten volgens diverse mediaberichten twee mensen om het leven gekomen. Volgens een politiewoordvoerder die door de Wall Street Journal wordt geciteerd, wijzen de eerste bevindingen erop dat niemand achter het stuur zat.

Het ene slachtoffer zou vooraan op de passagierstoel hebben plaatsgenomen terwijl het andere slachtoffer achteraan in de auto zat, toen de wagen in een bocht plots van de weg afweek en met hoge snelheid tegen een boom knalde in Woodlands, Texas. De wagen vatte daarna vuur, dat pas na vier uur geblust kon worden.

Het is volgens de eerste elementen van het onderzoek voor ‘bijna 99,9 procent zeker’ dat niemand achter het stuur zat op het moment van het ongeval, aldus de politiewoordvoerder. De krant meldde voorts dat momenteel wordt onderzocht of het rijhulpsysteem van de auto was ingeschakeld.

Tesla noemt zijn rijhulpsysteem een automatische piloot, maar het bedrijf benadrukt echter dat nog altijd iemand met de handen aan het stuur moet zitten om te kunnen ingrijpen wanneer nodig.