Weerbericht | Week start wisselvallig

Het is maandag eerst droog met plaatselijke nevel, mist of lage bewolking. In het oosten kan er ‘s ochtends wel al een bui vallen.

In de loop van de dag wordt het in het binnenland wisselvallig met plaatselijke buien, eventueel met een donderslag. Aan zee blijft het wellicht droog met meer zon. De maxima schommelen van 10 graden aan zee en op de Ardense hoogten tot 14 à 15 graden in het centrum. De wind is over het westen en het zuiden van het land matig uit noordelijke richtingen. Elders is hij zwak uit veranderlijke of noordelijke richtingen, meldt het KMI.

Maandagavond en -nacht is er aanvankelijk nog een lokale bui mogelijk. Later in de nacht wordt het droog met brede opklaringen maar vorming van mist. Het koelt af tussen ­3 en +2 graden in de Ardennen en tussen +3 en +5 graden elders in het land. De wind wordt overal zwak en veranderlijk.

Dinsdag is het eerst grijs met lage wolken en mistbanken. Daarna wisselen opklaringen en wolken elkaar af en vallen er vooral over het oosten en het zuidoosten enkele plaatselijke buien. De maxima schommelen van 11 of 12 graden aan de kust en op de Ardense hoogten tot 16 graden in de Kempen. De wind waait zwak uit veranderlijke tot noordelijke richtingen.