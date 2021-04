Twaalf Europese topclubs lanceren Super League

Twaalf Europese topclubs gaan door met hun plannen om een Super League op te richten, een rechtstreekse tegenhanger van de huidige Champions League, zo bevestigen ze zondagnacht in een persmededeling aan het Franse nieuwsagentschap AFP.

‘Twaalf Europese topclubs hebben een akkoord bereikt omtrent de oprichting van een nieuwe competitie’, klinkt het. ‘De stichtende clubs zijn AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur.’ Als startkapitaal zeggen zij over 3,5 miljard euro te beschikken. Liverpool bevestigt intussen op zijn clubwebsite de plannen.

Voor de start van het eerste seizoen, dat ‘zo snel mogelijk’ van start moet gaan, zouden nog drie clubs aansluiten. In totaal wordt er gemikt op twintig clubs. De vijftien stichtende clubs zijn jaarlijks verzekerd van deelname aan de Super League, waardoor het een gesloten competitie wordt. Voor de vijf resterende plaatsen worden er voorrondes gehouden. De competitie zou telkens in augustus starten, met twee reeksen van tien ploegen. Daarin speelt elke ploeg twee keer tegen elkaar. De top drie van elke groep plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, voor de overige twee plaatsen bij de laatste acht spelen de nummers vier en vijf van de groepen barragewedstrijden. De finale zou telkens in mei gespeeld worden. ‘Het gaat hierbij om midweekwedstrijden waardoor alle deelnemende clubs in hun nationale competities aan de slag kunnen blijven. Eens de competitie bij de mannen van start is gegaan, zal er gewerkt worden aan de oprichting van een vrouwencompetitie.’

Duurzaam financieel model

De reden voor de oprichting moet niet al te ver gezocht worden: het financiële aspect is doorslaggevend. ‘De oprichting komt er op een moment dat de globale pandemie de instabiliteit van het Europese voetbalmodel heeft blootgelegd. Een strategische visie en duurzame commerciële aanpak zijn nodig om het Europese voetbal in waarde te laten stijgen. De voorbije maanden werd er uitgebreid gepraat over de toekomst van de Europese competities. De stichtende clubs van de Super League zijn van mening dat de voorgestelde oplossingen de problemen niet voldoende zullen aanpakken, met name meer wedstrijden op topniveau en bijkomende financiële middelen.’

‘De Super League zal voor meer economische groei en ondersteuning voor het Europese voetbal zorgen dankzij langdurige solidariteitsbijdragen aan de nationale competities. Deze bijdragen zullen gevoelig hoger liggen dan de opbrengsten uit de huidige Europese competities. In een eerste fase gaat het hier om een bedrag van tien miljard euro. Daarnaast zal de competitie gebouwd worden op een duurzaam financieel model, met beperkingen wat betreft clubuitgaven. In ruil voor hun toetreding, ontvangen de clubs meteen 3,5 miljard euro om hun infrastructuur uit te bouwen en de gevolgen van de pandemie op te vangen.’

Oorlogsverklaring aan Uefa

Real-voorzitter Florentino Perez is de eerste voorzitter van de Super League. ‘We zullen het voetbal op elk niveau helpen en onze sport terugbrengen naar de plaats waar zij recht op heeft’, aldus Perez. ‘Voetbal is de enige globale sport ter wereld met meer dan vier miljard fans en het is de verantwoordelijkheid van de topclubs om een antwoord te vinden op hun verlangens.’

Het is een rechtstreekse oorlogsverklaring aan de Europese Voetbalconfederatie Uefa, die maandag zijn plannen voor een uitgebreide hervorming van de Champions League wil bekendmaken. Het gaat om de meest ingrijpende hervorming in twintig jaar. De Europese Voetbalconfederatie dreigt met uitsluiting voor clubs die deelnemen aan de Super League en roept op tot solidariteit binnen de voetbalwereld. Ook de European Club Association ECA verzet zich tegen de oprichting van de Super League, de Wereldvoetbalbond Fifa keurt de plannen af.

De stichtende clubs dringen echter aan op gesprekken met Uefa en Fifa, ‘om als partners samen te werken’.