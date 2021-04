Anderlecht haalt Champions’ play-offs, Moeskroen degradeert en AA Gent naar Europe play-offs

De 34ste en laatste speeldag van de reguliere competitie zit erop in de Jupiler Pro League. Zondagavond werden nog 7 wedstrijden gespeeld en daarbij vielen nog wat belangrijke beslissingen. Anderlecht haalde als vierde en laatste ploeg de Champions’ play-offs, AA Gent en KV Mechelen kwalificeerden zich voor de Europe play-offs, en Moeskroen degradeert in extremis nog na een zege van Waasland-Beveren bij OH Leuven.