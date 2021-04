Wout van Aert wint nipt Amstel Gold Race 2021: finishfoto bood uitsluitsel

Wout van Aert heeft de ingekorte maar erg aantrekkelijke Amstel Gold Race 2021 gewonnen. Hij was in Valkenburg nét iets sneller dan Tom Pidcock en Maximilian Schachmann, met wie hij was weggereden in de finale. Althans, de organisatie riep hem meteen uit als winnaar maar er kwam een finishfoto aan te pas en het was (lang) wachten op uitsluitsel. Uiteindelijk kwam het verlossende nieuws dat onze landgenoot op één werd gezet.

De Nederlandse klassieker vond dit jaar plaats op een alternatief parcours omwille van het coronavirus. De renners reden dertien rondjes met daarin telkens de beklimming van de Geulhemmerberg, Bemelerberg en Cauberg. Alleen in de laatste ronde werd de Cauberg niet aangedaan en trok men sneller naar de finish.

Geen Van der Poel

Één ding was vooraf al zeker: Mathieu van der Poel zou zichzelf na zijn memorabele overwinning van 2019 niet opvolgen. De Nederlander focust zich op zijn mountainbike-campagne richting Olympische Spelen. Een rist andere renners die ook actief waren in het Vlaamse voorjaar - denk aan Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Jasper Stuyven, Greg Van Avermaet, Michael Matthews en Matteo Trentin - waren wel van de partij. Ook was het uitkijken naar wat Primoz Roglic kon in zijn eerste Amstel Gold Race.

Tien renners kozen één kilometer na de start voor het ruime sop. Hun namen: Edward Theuns, Julien Bernard (Trek-Segafredo), Stan Dewulf (AG2R-Citroën Team), Sébastien Grignard (Lotto-Soudal), Loïc Vliegen, Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Kenny Molly (Bingoal-Pauwels Sauces-WB), Ryan Gibbons (UAE Team Emirates), Chad Haga (Team DSM) en Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team). Zij zouden een maximale voorsprong van 5’30” uitbouwen. In het peloton waren het vooral Jumbo-Visma en Movistar (voor kopman Alejandro Valverde) die de vlucht binnen bereik hielden. Verder was er niet veel te beleven tijdens de eerste 150 kilometer.

Stuyven moet lossen

Met nog zo’n 80 kilometer te gaan werd het peloton wel wat nerveuzer. Onder meer Deceuninck - Quick-Step en Bora-hansgrohe deden nu ook hun duit in het zakje in de jacht op de vroege vluchters. Ondertussen moest Jasper Stuyven er onherroepelijk af op de Cauberg, dit jaar trouwens uitzonderlijk niet de laatste helling van de dag. Even later stapte de winnaar van Milaan-Sanremo ook uit de wedstrijd.

Na de opgave van Stuyven begon er toch stilaan echt gekoerst te worden. De voorsprong van de kopgroep slonk zienderogen en er werd voortdurend gedemarreerd, maar niemand raakte echt weg. Na het traditionele gezapige begin ging het nu wel snoeihard. Na een aanval van Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step) was het wel prijs. Een groepje van een achttal renners ontstond in de achtervolging. In het peloton deed Ineos, met Tom Pidcock in hun rangen, er alles aan om Cavagna en co terug te halen.

Even later gingen er achteraan in het peloton een aantal renners tegen de grond. Onder meer Bob Jungels, Maximilian Schachmann en Mauri Vansevenant waren betrokken. Deze laatste kwam daarna nog wel terug, maar eenmaal op de Cauberg ging het na een kettingprobleem toch te snel voor het jonge talent van Deceuninck - Quick-Step. Op de top van diezelfde passage op de Cauberg werd Cavagna samen met zijn medevluchters opnieuw ingelopen door het peloton.

Sterke Roglic krijgt met pech te maken

Stilvallen deed het nu wel niet meer. Met nog 45 kilometer op de teller was het vollenbak koers en regende het aanvallen. Ondanks het hoge tempo kwam Vansevenant nog terug, al had dat wel de nodige energie gekost. Een groepje van zes met Florian Sénéchal, Tosh Van der Sande, Dylan van Baarle, Sonny Colbrelli, Rui Costa en Simon Clarke ging daarna op zoek naar de vroege vluchters. In het peloton nam Jumbo-Visma in dienst van Wout van Aert de touwtjes in handen, een sterke Primoz Roglic incluis. Op de voorlaatste passage van de Cauberg zette de Sloveen zich op kop en rolde de vluchters één voor één op. Enkel Loïc Vliegen, die er voorin intussen alleen vandoor was gegaan, reed nog voor het peloton uit, in een toch wel nerveuze koers.

Net voor de Bemelerberg zat het avontuur van Vliegen erop. Een werkelijk indrukwekkende Mauri Vansevenant roerde zich samen met Roglic aan kop van het peloton. De Nederlander Ide Schelling (Bora-hansgrohe) had de rol van de gegrepen Vliegen vooraan intussen overgenomen en reed een tiental seconden uit voor het peloton. Wie dan nog geen trap te veel gegeven had, was Julian Alaphilippe. De Fransman van Deceuninck - Quick-Step kon met nog zo’n twintig kilometer te gaan nog over drie ploeggenoten beschikken. Met de laatste passage over de Cauberg liep het peloton ook Ide Schelling in. Roglic stond op diezelfde Cauberg intussen te voet met materiaalpech en zou Van Aert niet meer van dienst kunnen zijn.

Resultaat van een moordende passage op de Cauberg was een elitegroepje van zeven renners met liefst drie stuks van Ineos: Tom Pidcock, Michal Kwiatkowski en Richard Carapaz. Verder waren ook Wout van Aert, Maximilian Schachmann, Michael Matthews en Alejandro Valverde mee. Van Julian Alaphilippe was er dan geen spoor meer. Na een aanval van Kwiatkowski ontstond er een definitieve ontsnapping, mét Van Aert. Verder waren ook Pidcock en Schachmann mee. De rest was met nog acht kilometer en ook de laatste keer Bemelerberg achter de rug uitgeteld voor de overwinning. Ook een late aanval van Tim Wellens kon niet baten. Met nog twee kilometer te gaan probeerde Schachmann het eens, maar Van Aert reageerde attent. Er werd uiteindelijk gesprint, en daarin haalde Van Aert het uiteindelijk na een absolute millimetersprint tegen Pidcock. Schachmann mocht als derde mee het podium op.

Beste drie naar de finish

Na een aanval van Kwiatkowski ontstond er een definitieve ontsnapping, mét Van Aert. Verder waren ook Pidcock en Schachmann mee. De rest was met nog acht kilometer en ook de laatste keer Bemelerberg achter de rug uitgeteld voor de overwinning. Ook een late aanval van Tim Wellens kon niet baten. Met nog twee kilometer te gaan probeerde Schachmann het eens, maar Van Aert reageerde attent.

Er werd uiteindelijk gesprint, en daarin haalde Van Aert het uiteindelijk na een absolute millimetersprint tegen Pidcock. Althans, het was eg lang wachten op uitsluitsel..

Schachmann mocht alleszins als derde mee het podium op.