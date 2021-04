“Contract met AstraZeneca wordt mogelijk niet vernieuwd”

De Europese commissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton, zei zondag dat het Europese contract met de farmaceutische groep AstraZeneca mogelijk niet vernieuwd wordt vanwege de herhaaldelijke vertragingen in de levering van het vaccin tegen COVID-19 die zich sinds het begin van het jaar hebben voorgedaan.

‘We zijn pragmatisch. Mijn prioriteit als verantwoordelijke van de vaccins is dat diegenen met wie we contracten sluiten, precies leveren wat overeengekomen is en zelfs meer’, zei hij op de Franse 24 uurs-nieuwszender BFMTV.

‘We hadden 120 miljoen doses besteld voor het eerste kwartaal en 180 miljoen doses voor het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal hebben ze (AstraZeneca) er slechts 30 miljoen geleverd, wat problemen veroorzaakte die iedereen heeft gezien, en in het tweede kwartaal leveren ze slechts 70 miljoen doses’, legde de Eurocommissaris uit. Hij liet uitschijnen dat het contract dat op 30 juni afloopt, mogelijk niet vernieuwd wordt.

‘Er is nog niets definitief, we blijven praten’, nuanceerde Breton. ‘Het is niet om een epidemiologische of medische reden. Als we naar de gegevens kijken, wegen de baten van het vaccin van AstraZeneca massaal op tegen de ziekte’, voegde de commissaris eraan toe.

De vaccinatie noemt hij een ‘belangrijk middel om het Europese continent geleidelijk te openen’ en ‘om op vakantie te kunnen gaan binnen de Europese Unie’, aldus nog Breton. Hij mikt daarvoor op de versnelling van de vaccinatie in het tweede kwartaal en de invoering van een Europese gezondheidspas in juni.