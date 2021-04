Sammy Mahdi (CD&V): ‘Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen hebben betere omkadering nodig’

De verdwijning van niet-begeleide minderjarigen uit de asielopvang moet bestreden worden. Dat zegt Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi (CD&V) in een reactie op cijfers van onderzoekscollectief Lost in Europe waarover De Standaard berichtte.

Tussen 2018 en 2020 zijn in Europa 18.292 verdwijningen geregistreerd van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Dat berichtten De Standaard en Knack zondagochtend op basis van een onderzoek van journalistencollectief Lost In Europe, waar Knack en De Standaard aan meewerkten. Het daadwerkelijke aantal verdwijningen ligt sowieso nog hoger. Meerdere landen - waaronder Frankrijk en Roemenië - registreren de verdwijningen immers niet.

In België registreerde Fedasil, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, in de periode 2018-2020 in totaal 2.642 verdwijningen van minderjarigen uit zijn Observatie- en Oriëntatiecentra (waar jongeren in eerste instantie worden opgevangen): 987 in 2018, 1.072 in 2019 en 583 in 2020.

De sterke daling vorig jaar heeft volgens Fedasil alles te maken met de coronapandemie. ‘Covid-19 heeft een negatieve impact gehad op de instroom en registratie van de doelgroep en dus ook op het aantal verdwijningen’, zegt Lies Gilis, adjunct-woordvoerder van Fedasil.

Ze stipt ook aan dat van de 583 verdwijningen 14 als ‘onrustwekkend’ worden bestempeld. In 344 gevallen ging het dan weer om jongeren die een toewijzing weigerden of niet aankwamen in het opvangcentrum. 225 vertrokken spontaan uit de centra. Niet alle Europese landen houden bij welke nationaliteit de kinderen hebben die vermist raken. Uit de data die wel beschikbaar zijn komt naar voor dat de top-5 van verdwenen minderjarigen afkomstig is uit Marokko, Algerije, Eritrea, Guinee en Afghanistan.

‘Nood aan omkadering’

Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageerde op Radio 1 dat niet-begeleide minderjarige vluchtelingen een betere omkadering nodig hebben. ‘Enkele jaren geleden werd al een taskforce opgericht, maar een aantal voorstellen moeten in praktijk gebracht worden’, zei Mahdi. ‘Zo zou de Dienst Voogdij van de federale overheidsdienst Justitie aanwezig moeten zijn om een betere omkadering te voorzien. Zonder omkadering verdwijnen de jongeren van de radar en komen ze in slechte handen terecht.’