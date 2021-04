Evacuaties bij hevige brand op Tafelberg in Kaapstad

Een grote brand op de noordelijke flank van de beroemde Tafelberg heeft zondag de Universiteit van Kaapstad bereikt. Studenten worden geëvacueerd van de campus. De brandweer tracht het vuur onder controle te krijgen.

Een hevige brand teistert de Tafelberg aan de rand van het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. De hellingen van de wijk Newlands staan zondag in lichterlaaie en de brand bereikt ook de campus van de Universiteit van Kaapstad. De universiteit is overgegaan tot het evacueren van alle studenten. Aan de bewoners in de buurt van de berg wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Een aantal toegangswegen zijn ook afgesloten.

Insane fire off newlands. Table mountain. Rhodes Mem restaurant gas canisters blowing up: #capetown #newlands pic.twitter.com/lp365CuD99 — L Franks (@cape_eye) April 18, 2021

Een deel van het populaire Rhodes Memorial Restaurant op een flank van de berg is ten prooi gevallen aan de vlammen. De brand brak zondagochtend uit aan Devil’s Peak, maar het is nog onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Er is geen sprake van gewonden. Helikopters vliegen en af en aan met ‘waterbommen’, draagzakken vol water.

De Tafelberg is het icoon van Kaapstad, en is een beschermd natuurgebied. Buiten het regenseizoen komt het in Zuid-Afrika wel vaker tot zware branden. In Zuid-Afrika is de zomer net ten einde gelopen, maar Kaapstad kreunt de voorbije dagen onder temperaturen boven de dertig graden.