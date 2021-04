Van Quickenborne na vechtpartij Luik: ‘Niet-Belgen kunnen land worden uitgezet’

Indien er bij de dodelijke vechtpartij in Luik niet-Belgen betrokken waren, dan kunnen zij het land worden uitgezet. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zondag verklaard Op VTM Nieuws.

In de Luikse voorstad Bressoux brak vrijdagnamiddag een zware vechtpartij uit. Twee rivaliserende jongerenbendes vochten er een conflict uit.

Volgens verschillende Franstalige media ging het om een gevecht tussen jongeren met een Koerdische en Tsjetsjeense achtergrond die in Luik of Verviers wonen. Of er niet-Belgen bij waren, moet nog worden onderzocht. Maar als het gaat om niet-Belgen, dan kunnen ze het land worden uitgezet indien wordt geoordeeld dat ze een gevaar betekenen voor de openbare orde.

Dat verklaarde justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zondag op VTM Nieuws. Bij de vechtpartij werden zware wapens gebruikt, mogelijk een kalasjnikov. Er vielen één dode en twee gewonden.

In totaal pakte de politie, die massaal ter plaatse kwam, 28 mensen op. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) dankte op Twitter de politie voor haar optreden. Het parket zal de feiten onderzoeken, aldus Verlinden die de bewoners uit de wijk waar de rellen plaatsvonden, opriep om vertrouwen te hebben in de politie, ‘die in moeilijke omstandigheden de rust terugbracht.’