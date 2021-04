Dertien miljoen Britten volgden uitvaart prins Philip op tv

Zeker 13 miljoen Britten hebben zaterdagmiddag naar de uitvaart van prins Philip gekeken. De meeste kijkers, zo’n 10,8 miljoen, keken volgens Deadline via de BBC.

Met 13 miljoen kijkers is de uitvaart beter bekeken dan het afscheid van koningin-moeder Elizabeth in 2002. Toen keken zo’n 10,4 miljoen mensen. De begrafenis van prinses Diana in 1997 werd door 32 miljoen Britten gevolgd.

In de praktijk stemden vermoedelijk meer dan 13 miljoen Britse kijkers af op de uitvaart van Philip. Dat cijfer heeft betrekking op kijkers van televisiezenders BBC en ITV. Er keken ook nog mensen via nieuwszenders.