Vermiste Mia (8) en haar moeder teruggevonden in Zwitserland

Het vermiste Franse meisje Mia is, samen met haar moeder, aangetroffen in een kraakpand in de Zwitserse gemeente Sainte-Croix. Dat heeft de procureur van Nancy zondag gemeld in een persbericht.

Mia en haar 28-jarige moeder zijn teruggevonden in een kraakpand in de gemeente Sainte-Croix in de Vaux in Zwitserland.

Het achtjarige meisje verdween dinsdag in het bergdorp Les Poulières, nabij de grens met Duitsland. Het meisje verbleef bij haar grootmoeder, die de tijdelijke voogdij heeft.

Volgens de Franse procureur die belast is met het onderzoek meldden drie mannen zich dinsdag aan het huis van de grootmoeder. Ze deden zich voor als medewerkers van de dienst jeugdbescherming. Ze maakten de grootmoeder wijs dat het meisje mee moest, slaagden erin haar mee te nemen en vermoedelijk hebben ze haar daarna overgeleverd aan haar moeder. Die zou de opdracht gegeven hebben voor de ontvoering, omdat ze vond dat Mia onterecht van haar gescheiden werd.

Iets eerder op de dag meldde de procureur al dat vrijdag een vijfde verdachte werd opgepakt, nadat woensdag en donderdag in de regio rond Parijs al vier andere verdachten werden opgepakt. In hun woningen vond de politie bezwarend materiaal. Er lag materiaal om explosieven te maken en een script waarin het gesprek met de grootmoeder was uitgeschreven, maar ook wegenkaarten van Oost-Frankrijk en België.

Speurders hielden er rekening mee dat Mia in België zou zijn, maar dat was dus niet het geval. Het kind werd teruggevonden in Zwitserland.