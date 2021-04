Vlaams Belang vraagt ontslag van twee N-VA schepenen in zaak El Kaouakibi

Antwerps gemeenteraadslid voor Vlaams Belang Sam van Rooy vindt dat twee schepenen voor N-VA, Nabilla Ait Daoud en Koen Kennis, ontslag moeten nemen als gevolg van de zaak El Kaouakibi. Dat zei hij in duidingsprogramma De Zevende Dag.

Nadat een stadsaudit de ­integriteit van Sihame El Kaoua­kibi (ex-Open VLD) aan flarden schoot, sprak burgemeester Bart De Wever (N-VA) over een ‘collectieve verantwoordelijkheid’ voor de malversaties bij Let’s Go Urban.

Oppositiepartij Vlaams Belang ziet dat anders. ‘Het is te gemakkelijk om hier een collectief verhaal van te maken’, zei gemeenteraadslid Sam van Rooy in duidingsprogramma De Zevende Dag. ‘Volgens de audit is waren er nauwe banden met bepaalde schepenen, om toenmalig schepen van Jeugd Ait Daoud niet te noemen. Ook shepen van Financiën Koen Kennis moet aan zelfonderzoek doen. Waar sprake is van favoritisme, ik zou zelfs zeggen vriendjespolitiek, vindt Vlaams Belang dat deze politici de eer aan zichzelf moeten houden.’

‘Als er gefraudeerd is met het belastinggeld van hardwerkende Vlamingen, is het niet meer dan normaal dat men opstapt’, verduidelijkte van Rooy nog.

Verschillende bronnen wezen al op de hechte band tussen Ait Daoud en El Kaouakibi. Ait Daoud zou ook erg voor Let’s Go Urban hebben gelobbyd. De oppositie stelt eerder al vragen over haar verantwoordelijkheid, waarbij ook Kennis, die als schepen van Financiën de vinger aan de knip hield, niet werd gespaard. De twee N-VA’ers maken nog steeds deel uit van de coalitie in Antwerpen.

‘Omgekeerde Robin Hood’

Gemeenteraadslid Els van Doesburg (N-VA) die voor de meerderheid aan tafel zat in De Zevende Dag benadrukte dat de beslissingen over subsidies worden goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad, dus ook door Vlaams Belang. ‘Iedereen is hier belogen. In dit is dossier is sprake van een omgekeerde Robin Hood die veel mensen betoverd heeft, die vertrouwen en geloofwaardigheid heeft opgewekt binnen zowel politiek, de media als het bedrijfsleven, en daar naar alles waarschijnlijkheid misbruik van heeft gemaakt.’

Jos D’Haese (PVDA) benadrukte dat zijn partij verschillende keren gevraagd heeft waarom er zo’n grote budgetten werden gegeven aan Let’s Go Urban. ‘De gemeenteraad wordt buiten spel gezet in Antwerpen en hebben steeds meer te maken met een neoliberaal project van prestigeprojecten. Het structureel sociaal werk wordt uit de wijken gehaald en vervangen door blingblingprojecten als Let’s Go Urban.’