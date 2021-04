85-jarige vrouw komt om bij woningbrand in Antwerpen

In Antwerpen is in de nacht van zaterdag op zondag een 85-jarige vrouw om het leven gekomen bij een brand in haar woning. Dat zegt de lokale politie. De 84-jarige man van het slachtoffer kon zich wel tijdig in veiligheid brengen, maar moest met rookintoxicatie naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Hij kreeg daar ook slachtofferhulp aangeboden.

De feiten speelden zich omstreeks 4.30 uur af in een woning in de Jozef Liesstraat op het Zuid. ‘Toen de brandweer arriveerde, stond de eerste verdieping al in lichterlaaie’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. ‘Voor een 85-jarige vrouw kwam alle hulp te laat. Het vuur heeft zich ook nog verspreid naar de tweede verdieping van dezelfde woning. De twee aanliggende panden zijn gecontroleerd maar bleven gespaard.’

De precieze oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar volgens de politie wijst alles momenteel in de richting van een accidentele brand.