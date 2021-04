Engeland heeft de lockdown maandag verregaand versoepeld. Winkels, kappers en horecazaken mochten er na ongeveer drie maanden de deuren weer openen. Tijdens het eerste weekend na die versoepelingen zaten veel terrassen in Londen vol. Het Verenigd Koninkrijk behoort wereldwijd inmiddels tot de koplopers op vaccinatiegebied en is begonnen met het heropenen van de economie. Maatregelen worden stapsgewijs opgeheven. Wales heropende ook op maandag, in Schotland moeten ondernemers nog wachten tot 26 april.