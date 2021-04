Koningin Elizabeth zit alleen bij afscheid Philip: ‘Hartverscheurend’

Een foto van koningin Elizabeth die alleen zit tijdens de begrafenis van haar echtgenoot raakt een gevoelige snaar.

Ook voor het Britse koningshuis gelden de coronamaatregelen. De begrafenis van prins Philip gebeurde daarom in beperkte kring. Slechts dertig rouwenden mochten tijdens de dienst aanwezig zijn. En in de St. George-kapel werd ook afstand gehouden. Dat maakte dat de koningin helemaal alleen zat bij het afscheid van haar echtgenoot. De rijen voor en achter haar waren leeg. Tussen haar en prins Andrew waren twee lege plaatsen opengelaten. Aanwezigen mochten wel naast hun partner zitten. Prins Charles zat naast zijn echtgenote Camilla, prins William naast zijn vrouw Kate Middleton.

Koningin Elizabeth zit helemaal links. Foto: REUTERS

Omdat de koningin alleen zat, gekleed in het zwart en met een mondmasker op, kwam ze bij veel mensen eenzaam en somber over. ‘De Queen alleen zien zitten, met haar hoofd gebogen, is hartverscheurend’, tweette de Britse journalist Dan Whitehead.

Het beeld zal voor veel mensen herkenbaar zijn. Door de coronapandemie moesten mensen over de hele wereld in moeilijke omstandigheden afscheid nemen van overleden geliefden. ‘Dit erg ontroerende beeld van de Queen die alleen moet zitten, wordt ongetwijfeld een van de foto’s van de pandemie’, stelt journalist Lewis Goodall op Twitter.

Koningin Elizabeth was maar liefst 73 jaar getrouwd met prins Philip.