Charleroi verliest ook laatste match van het seizoen, einde in zicht voor Belhocine

Charleroi is er ook niet in geslaagd haar laatste match van het seizoen te winnen. Ze verloren van Eupen met 2-3, al miste de thuisploeg een karrenvracht kansen na rust. Nadat supporters het veld hadden ingepalmd, begon de partij – wellicht de laatste van Belhocine als coach – al een half uur later.

Een half uurtje later dan gepland, maar uiteindelijk kon er na de veldinvasie van de Charleroi-fans op Mambourg een paar uur voor de wedstrijd toch gevoetbald worden.

Voor de laatste match van het seizoen voor beide ploegen, koos Karim Belhocine voor Benchaib in plaats van Gholizadeh. Ook Nicolas Penneteau mocht beginnen aan de match, voor de veertigjarige doelman misschien zijn laatste in zijn carrière. Bij Eupen stond doelman Robin Himmelmann voor het eerst in de competitie in de basis.

Voor Charleroi-coach Belhocine was het wellicht zijn laatste match als coach bij de thuisploeg – het lijkt onwaarschijnlijk dat hij na zo’n slechte reeks mag aanblijven – en zijn ploeg begon het best. Eupen scoorde wel via Amat, maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Net geen hattrick

Toen begon de thuisploeg te klungelen: slecht ontzetten van Penneteau bleef nog onbestraft, maar toen Gillet de bal knullig verspeelde, raakte Musona na een goeie dribbel de hand van de tackelende Kipré. Van Driessche legde de bal op de stip, en Prevljak scoorde in twee tijden. Charleroi kon niet reageren, en op een counter maakte Prevljak er 0-2 van met zijn vijftiende van het seizoen. De thuisploeg reageerde nu wel en Gholizadeh krulde de bal in doel. Vlak voor rust was het dan toch weer Eupen: Prevljak trapte na een hoekschop en via het been van Kipré ging de bal binnen. Geen hattrick voor de Bosnische spits, maar wel 1-3.

Bij de rust greep Belhocine in en bracht hij Teodorczyk voor een nochtans niet zo zwakke Nicholson. De Pool slaagde zelfs er in om na tien seconden al geel te pakken na een luchtduel. De thuisploeg creëerde enkele kansen via Teodorczyk, Gholizadeh, Benchaib én Bruno, maar de bal ging er niet in, tot onbegrip van een fel roepende Belhocine.

Charleroi bleef missen, nu slaagde Teodorczyk er zelfs in om op de doelman te trappen toen hij alleen door was en zeeën van ruimte had. Het werd wat exemplarisch voor het zwakke seizoen van de Carolo’s. Uiteindelijk kregen de Carolo’s toch nog wat ze verdienden: Ilaimaharitra lukte de aansluitingstreffer vanop de stip, maar een ultiem slotoffensief leverde geen punten meer op.