Geen FA Cup-finale voor Manchester City, De Bruyne valt geblesseerd uit

Manchester City heeft zich zaterdagavond niet kunnen plaatsen voor de finale van de FA Cup.

In de halve finales in het Londense Wembleystadion verloor de competitieleider met het kleinste verschil (0-1) van Chelsea, na een doelpunt van Hakim Ziyech in het begin van de tweede helft.

Kevin De Bruyne was even voordien geblesseerd naar de kant gegaan. Na een duel en een lichte duw van N’golo Kanté leek hij zijn rechtervoet slecht neer te zetten. KDB greep naar de rechterenkel, waarop coach Pep Guardiola niet aarzelde en meteen Phil Foden inbracht. De ernst van de kwetsuur is momenteel nog niet duidelijk.

Voor Chelsea is het de zestiende FA Cup-finale in de geschiedenis. Daarin nemen ze het medio mei op tegen de winnaar van het duel tussen Leicester City en Southampton. Beide teams staan zondagavond tegenover elkaar.

Voor City komt er dit seizoen dus geen quadrupel. In de Premier League kan de titel hen niet meer ontsnappen, in de Champions League zitten ze intussen in de halve finales, waarin ze voor een clash tegen PSG staan. Eind deze maand spelen ze ook de finale van de League Cup tegen Tottenham Hotspur.