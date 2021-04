Voor de begrafenis van hun grootvader raakte bekend dat prins William en zijn broer Harry niet naast elkaar zouden lopen. Maar na de plechtigheid waren de twee toch met elkaar in gesprek.

Het is geen geheim dat de relatie tussen prins William (38) en prins Harry (36) niet meer goed zit. Tijdens de begrafenis van hun grootvader waren alle ogen dan ook op hen gericht. Harry is vanuit Californië overgekomen om de begrafenis te kunnen bijwonen. Zijn echtgenote, Meghan Markle, is hoogzwanger en maakte de verplaatsing niet.

In zijn interview met Oprah Winfrey, vorige maand, hoopte prins Harry dat de tijd ‘alle wonden zou helen’. Hij had het dan over de relatie met zijn vader, maar vooral met zijn broer, prins William. Want er waren harde woorden gevallen. Zo beschuldigde het koppel Buckingham Palace in het interview met Oprah Winfrey van (latent) racisme.

In de rouwstoet liepen ze zoals gepland niet naast elkaar, zoals ze dat wel deden bij de begrafenis van hun moeder. Tussen hen liep hun neef Peter Phillips, het oudste kind van prinses Anne. Toen de kist van hun grootvader de St.George’s kapel werd binnengedragen, werden de genodigden opgedeeld in rijen van twee. Prins Charles en prinses Anne voorop, gevolgd door de prinsen Andrew en Edward. Daarna zouden Harry en Willem volgen, maar ze werden ook daar netjes uit elkaar gehouden.

Na de uitvaart viel het op dat de twee broers toch met elkaar in gesprek waren. Plots zoomde de regisseur, die strak werd gecontroleerd door Buckingham Palace, in op William en Kate die samen met prins Harry naar buiten liepen. Vraag is of hun toenadering tot een verzoening zal leiden.