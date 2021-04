Opnieuw overlast door groepjes jongeren op dijk en strand in Knokke-Heist

Op de Zeedijk en het strand van Knokke-Heist hebben groepjes tieners vrijdagavond opnieuw voor overlast gezorgd. Volgens de politie van de zone Damme/Knokke-Heist werden geen ernstige feiten gemeld, maar werden wel GAS-boetes en pv’s voor inbreuken op de coronamaatregelen uitgedeeld.

De afgelopen dagen krijgt Knokke-Heist ‘s avonds te maken met een paar honderd rondhangende jongeren op de dijk en het strand, maar ook in de duinen en in parken. De tieners zorgen vaak voor overlast en nemen het niet altijd even nauw met de coronamaatregelen. Strandbars werden deze week ook meermaals het slachtoffer van vernielingen.

De lokale politie stelde in de nacht van vrijdag op zaterdag een gelijkaardig beeld vast. ‘Dit is eigenlijk een beeld dat we ook buiten coronatijden kennen in de tweede week van de paasvakantie en in de zomervakantie’, aldus commissaris Gregory Desmidt. Het gaat vaak om de kinderen van tweedeverblijvers en hun vrienden. De politie probeert alles in goede banen te leiden. Zo wordt tussenbeide gekomen als zich te grote groepen beginnen te vormen.

Ook afgelopen nacht werden opnieuw enkele pv’s uitgeschreven voor inbreuken op de coronamaatregelen. Het gaat dan vooral om te grote samenscholingen of schendingen van de avondklok. Andere inbreuken, zoals wildplassen en geluidsoverlast, werden afgehandeld met een GAS-boete. Van noemenswaardige criminele feiten was volgens de politie geen sprake.

Maandag zal de politiezone Damme/Knokke-Heist een overzicht bekendmaken van de vastgestelde inbreuken tijdens de paasvakantie. Uit het laatste overzicht van vrijdag 9 april bleek dat tijdens de paaspauze al 105 pv’s waren opgesteld, waarvan 89 voor samenscholingen.