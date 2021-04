Matthias Casse stoot door naar halve finales EK judo na diskwalificatie van Sami Chouchi

Matthias Casse (IJF 1) staat in de halve finales van EK judo in Lissabon, in zijn categorie tot 81 kilogram. De 24-jarige Casse haalde het in zijn kwartfinale van landgenoot Sami Chouchi (IJF 16), die gediskwalificeerd werd.

In het Belgisch onderonsje gaf Matthias Casse voortdurend blijk van de betere judoka te zijn zoals ook af te leiden is uit hun respectievelijke plaats op de world ranking: Casse staat op nummer 1 en Chouchi op nummer 16. Toch kwam Casse met dat betere judo niet tot scoren en dus werd de kamp beslist op strafpunten. Na 1:13 in de Golden Score kreeg Sami Chouchi een derde strafpunt achter zijn naam en zo won Matthias Casse met ippon.

In de halve finale komt Casse uit tegen de Bulgaar Ivaylo Ivanov (IJF 11). Sami Chouchi heeft nog uitzicht op brons als hij in de herkansingen de Italiaan Christian Parlati (IJF 12) kan verslaan.

Jeroen Casse (IJF 78), de 22-jarige broer van Matthias, verloor zijn openingskamp zaterdag van de Duitser Lukas Vennekold (IJF 143) in de categorie tot 73 kilogram. Die haalde het in de golden score met een waza-ari.

Het was voor Jeroen Casse zijn eerste EK bij de senioren.