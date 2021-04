Jasper Philipsen sprint naar zijn tweede ritzege in Ronde van Turkije

In de Ronde van Turkije stond de zesde etappe op het programma, met start in Marmaris en finish in Turgutreis. Het kwam voor de vijfde keer tot een massaspurt. Daarin toonde Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) zich voor de tweede dag op rij de beste. De Spanjaard Diaz blijft leider, de Ronde van Turkije eindigt morgen met een slotrit van Bodrum naar Kusadasi.

Na een spektakelrit in de wind werd er ook in de finale nog aangevallen. Deceuninck - Quick-Step stuurde Shane Archbold in het offensief. De Nieuw-Zeelander heeft normaal een plaats in de trein van Cavendish maar er werd duidelijk voor een andere tactiek gekozen. Israël Start Up Nation bewoog hemel en aarde in dienst van Andre Greipel en niet zonder succes. Op anderhalve kilometer van de finish was ook Archbold eraan voor de moeite. Spurten dus en daarin stond geen maat op een ideaal gelanceerde Jasper Philipsen, voor Andre Greipel en Mark Cavendish.

Onderweg nam de Australiër Jay Vine (Alpecin-Fenix) nog drie bonificatieseconden waardoor hij in het algemeen klassement nadert tot op één seconde van de Spaanse leider Diaz.

