Verdachten ontvoering 8-jarige Mia verschijnen zondag voor onderzoeksrechter

De vier mannen die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de ontvoering van het 8-jarige meisje Mia verschijnen zondag voor de onderzoeksrechter in het Franse Nancy. Dat meldt het parket van Nancy zaterdag. Het meisje zelf is nog steeds spoorloos.

De Franse politie is al enkele dagen op zoek naar een 8-jarig meisje dat vermoedelijk ontvoerd is in opdracht van haar moeder. De 8-jarige Mia Montemaggi verdween dinsdag in het bergdorp Les Poulières, nabij de grens met Duitsland. Het meisje verbleef bij haar grootmoeder, die de tijdelijke voogdij heeft.

Volgens de Franse procureur die belast is met het onderzoek meldden drie mannen zich dinsdag aan het huis van de grootmoeder. Ze deden zich voor als medewerkers van de dienst jeugdbescherming. Ze maakten de grootmoeder wijs dat het meisje mee moest, slaagden erin het meisje mee te nemen en vermoedelijk hebben ze haar zo’n twintig minuten later overgeleverd aan haar moeder. Die zou de opdracht gegeven hebben voor de ontvoering.

De Franse politie pakte de drie verdachten en nog een vierde medeplichtige in Parijs op. De vier daders, tussen 23 en 60 jaar oud, hebben geen strafblad. Ze worden beschuldigd van ontvoering en van lidmaatschap van een georganiseerde bende.

Nog steeds spoorloos

De 28-jarige moeder van het kind verloor het hoederecht wegens geweldplegingen. Ze mocht haar dochter nog maar twee keer per maand zien, en dat alleen in het bijzijn van een derde persoon. Sinds eind januari reageerde ze op geen enkele uitnodiging van de jeugdzorg meer. Toch gelooft het gerecht dat zij opdracht gaf voor de ontvoering. Anders konden de daders de namen van de contactpersonen niet geweten hebben. Moeder en dochter zijn intussen nog altijd spoorloos. Er wordt intensief naar hen gezocht.